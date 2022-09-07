Известный телеведущий Даниэль Салем сейчас защищает Украину от кафиров и продолжает делиться кадрами по передовой.

Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения россии Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов. Лишь недавно ведущий, служащий в спецподразделении, был на больничном, потому что в ходе боевых действий получил травму спины, поймав пулю в броник.

Это уже второй раз Даниэль пострадал на фронте. Раньше он получил контузию, повредил ухо, и теперь там новообразование — киста, мешающая слуху вернуться.

В этот раз на своей странице в Instagram Салем разместил новое видео с передовой, на котором четверо бойцов ВСУ едут на пикапе, а Даниелю и еще одному его побратиму места в салоне не хватило, поэтому они едут сзади. Ведущий в шутливой форме пожаловался на своих товарищей по оружию.

"Меня не пускают в салон авто, говорят я слишком большой и неуклюжий!! Я не полный, просто такая конституция тела. Плюс еще эти поправки. 🙄", - шутит Даниэль.

Поклонники в комментариях поддержали телеведущего: "великаны духа", "Как я тебя понимаю 😁", "Котигорошко)".

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поразил кадрами со своим тренером.

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