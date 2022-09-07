Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом живе в Іспанії, а нещодавно приїхала до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка зачарувала фоловерів незвичайним відео, знятим в осінньому яблучному саду.

У короткому ролику з легкою музикою Настя позує біля яблуні серед ще зеленого саду. Перед камерою співачка з'явилася у ошатній білій вишиванці з красивим кольоровим візерунком, що їй дуже пасує. Пишні кучері артистки розпущені та недбало покладені, а на обличчі легкий природний макіяж та блаженний вигляд.

У підписі до публікації Каменських залишила рядки із твору Ліни Костенко: "Достигають яблука ранеті. Рання осінь листя золотить". Захоплені шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Красуня", "Дуже красиво!", "Неймовірна", "Чекаємо на бабине літо – так не хочеться літо відпускати, нехай воно ще з нами трохи побудує, зігріє нас своїми промінчиками", "Як красиво", "Як все красиво і по-справжньому", "Красуня", "Ти така класна, Настя", "Дуже красива вишиванка", "Ого, як стильно і одночасно магічно".

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