Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла про діагноз їхньої донечки та операцію, яка їй потрібна.

На своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила зворушливу світлину з маленькою Елізабет, у якої на обличчі помітна геманіома.

"Що за операція? В Елізи після народження з’явилась гемангіома. Це скупчення судин. Від чого утворюється? Чіткої відповіді ніхто не може дати. Отож, операцію ми переносимо вже два місяці😳!", — пише обраниця Сасанчина.

Вона також пояснила, чому так постійно відбувається.

"Я вам даю відповідь, Еліза кожного разу перед операцією, має як не соплі то горло! І так кожного разу, ми вже подумали, що це знак від Бога, що він нас від чогось береже", — зізнається дружина зірки "Голос країни".

Напередодні Іванка з донечкою знову були на огляді, вислухали багатьох хірургів, і вирішили спостерігати та пробувати інші методи лікування.

"Випробуємо все. Якщо нічого не допоможе, тоді ідемо її видаляти", — додала дружина Сасанчина.

Шанувальники молодого зіркового сімейства в коментарях діляться своїми історіями видалення гемангіом у дітей та підтримали Іванку: "Ви все правильно робите. Успіхів вам!", "Здоров'я вашій крихітці ❤️", "Теж лікарі сказали спостерігати до року. Зараз вона почала світліти потроху".

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