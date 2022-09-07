Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його кращого друга Михайла Кацуріна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вразила фоловерів незвичайним кадром і розповіла, що мала божевільний день.

Як видно на новій фотографії, Надя зняла себе в дзеркало примірювальної, мабуть, вирішила порадувати себе шопінгом. Перед камерою артистка з'явилася у стильному сірому костюмі, що складається з зухвало короткої спідниці та піджака оверсайз, під яким видно світлий топ. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі мінімум макіяжу, вона стомлено дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Крейзі дей тудей". Шанувальник тут же почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами: "Якби у мене була така вчителька, я знала б її предмет на відмінно", "Круто, вогонь", "Чудова", "Надя реально крейзі", "Але костюм прекрасний", "Вже через 10 днів буде прем'єра нового альбому "Сенсі", "Наді ну дуже підходять такі речі", "Неймовірний образ", "Боже, що за краса?", "Красуня".

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