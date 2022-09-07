Популярний український ресторатор, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу кулінар поділився чарівним відео, на якому показав, як готувати унікальне українське печиво мандрики.

У підписі до публікації Євген запропонував фолловерам цікаву ідею – пекти це печиво, фотографувати та виставляти у соцмережі, таким чином популяризуючи мандрики. Також шеф-кухар занурив шанувальників у приємну ностальгію.

"Уявіть, якби ви виросли і пам'ятали, що мама вам у дитинстві пекла мандрики. Там одна назва печива – суцільне добро і Україна. І ви б зараз сиділи, трохи мерзли від осені та згадували, як ви малими брали ці гарячі мандрики, змащували варенням із троянд, їли й запивали чорним чаєм. Адже це цілий настрій життя. І ви такі спогади можете ще створити, тільки своїм дітям. Щоб вони пам'ятали це прикольне українське печиво з сиром і маком і передавали його далі", - написав Клопотенко.

Також Євген дав завдання своїм фолловерам - готувати мандрівки за його рецептом і нести його в маси: "Якщо заведете цей трохи прихований елемент культури у соціальний простір, то і почнеться його масове відродження. І коли в кафе через кілька років побачите мандрівки, то знайте, що це завдяки тому, що ви розголосили".

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