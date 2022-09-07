Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом живет в Испании, а недавно приехала в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда очаровала фолловеров необычным видео, снятом в осеннем яблочном саду.

В коротком ролике с легкой музыкой Настя позирует рядом с яблоней среди еще зеленого сада. Перед камерой певица появилась в нарядной белой вышиванке с красивым цветастым узором, которая ей очень идет. Пышные кудри артистки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий естественный макияж и блаженный вид.

В подписи к публикации Каменских оставила строчки из произведения Лины Костенко: "Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить". Восторженные поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Очень красиво!", "Невероятная", "Ждем бабье лето – так не хочется лето отпускать, пусть оно еще с нами немного построит, согреет нас своими лучиками", "Как красиво", "Как все красиво и по-настоящему", "Красотка", "Ты такая классная, Настя", "Очень красивая вышиванка", "Ого, как стильно и одновременно магически".

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