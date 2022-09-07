Цього року старша донька української співачки та тренера "Голосу країни-12" Олі Полякової вступила до музичного університету BMus у Лондоні. Але Марія відмовилася від навчання за кордоном. Про це вона повідомила у відео на своїй сторінці у TikTok.
Нещодавно стало відомо, що Маша Полякова вступила до музичного університету BMus у Лондоні. Однак перед початком навчального року дівчинка вирішила відмовитись від навчання. Причиною тому став хлопець. Маша прагне бути разом із коханим. Ймовірно, тепер вона навчатиметься в Україні, але поки що невідомо, де саме.
Так, у себе у профілі 17-річна дівчина опублікувала відео з підписом: "Я відмовилася від навчання за кордоном заради хлопця" під ритмічну музику.
Про коханого дівчинки відомо те, що його звуть Денис і він із України.
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"У результаті це буде найбільшою помилкою", "Я теж так зробила!", "О! Моя дочка також відмовилася їхати вчитися закордон, тому що любоввввв", "Таких треба цінувати", - написали під зізнанням Маші Полякової підписники.
Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.
Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.
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