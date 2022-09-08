Популярний український артист Павло Зібров, який у свої 65 років продовжує виступати з благодійними концертами на підтримку ЗСУ, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав у мережі чарівні фотографії з коханою дружиною Мариною та 25-річною донькою Діаною.

На знімках, які були зроблені фотографом та другом родини подружжя Зібрових, виглядає дуже красиво і ошатно. Для сімейної фотосесії і сам артист, і його дружина з донькою вибрали світлі образи, які ще більше надали святкової атмосфери останніми днями літа. Схоже, що зйомка проходила на веранді і в саду сімейного особняка Павла Зіброва.

У підписі до публікації виконавець написав: "Фото з останніх днів літа. Вперше за півроку до нас прийшов наш друг-фотограф і не зміг не зробити кілька фото для нашого сімейного архіву. Зараз ще більше цінуєш такі моменти і хочеш, щоб вони залишились у пам'яті якомога довше Незважаючи на хворобливі події та новини, ми намагаємося тримати емоційний баланс, завдяки нашим захисникам та захисникам за те, що на якийсь час можемо відпочити душею, почитати книгу, приготувати разом сніданок, поспілкуватися… Дуже важливо відновлювати сили, наповнюватися емоціями, щоб якнайдалі рухатися тільки вперед до Перемоги!".

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