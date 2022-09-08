Популярный украинский артист Павел Зибров, который в свои 65 лет продолжает выступать с благотворительными концертами в поддержку ВСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сети очаровательные фотографии с любимой женой Мариной и 25-летней дочкой Дианой.

На снимках, которые были сделаны фотографом и другом семьи чета Зибровых выглядит очень красиво и нарядно. Для семейной фотосессии и сам артист, и его жена с дочкой выбрали светлые образы, которые еще больше придали праздничной атмосферы в последние дни лета. Похоже, съемка проходила на веранде и в саду семейного особняка Павла Зиброва.

В подписи к публикации исполнитель написал: "Фото с последних дней лета. Впервые за полгода к нам пришел наш друг-фотограф и не смог не сделать несколько фото для нашего семейного архива. Сейчас еще больше ценишь такие моменты и хочешь, чтобы они остались в памяти как можно дольше. Несмотря на болезненные события и новости, мы стараемся держать эмоциональный баланс, благодаря нашим защитникам и защитницам за то, что на время можем отдохнуть душой, почитать книгу, приготовить вместе завтрак, пообщаться. Очень важно восстанавливать силы, наполняться эмоциями, чтобы как можно дальше двигаться только вперед к Победе!".

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