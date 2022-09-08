Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його кращого друга ресторатора Міша Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала незвичайне фото, а у підписі до нього поділилася своїми враженнями та роздумами після прочитаної книги.

На новій фотографії Надя зображена на прогулянці, вона стоїть біля скляного вітража з написом "FREE". Перед камерою артистка з'явилася у джинсах та сірій вільній футболці. Її волосся недбало розпущене, а кілька пасм заплетені в кіски, голову покриває модна кепка, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Про післясмак. Є одна річ, про яку ми часто забуваємо: намагатися бути чесними щодо себе та інших і бачити в людях найкраще. Останнім часом особливо про це згадую. Книга "Чоловік на ім‘я Уве" залишила у мене зворушливий післясмак. Я вкотре впевнилась, що не варто робити раптові висновки про людину, поки не пізнаєш її досконало. Спочатку вона може тебе відштовхувати, навіть дратувати, а потім – відкритися з неочікуваного боку і приємно здивує. Так що, друзі, читайте книжки, мийте руки з милом і пам’ятайте: любов і чесність врятують світ".

Нагадаємо, "Боже, що за краса": Дорофєєва в зухвало короткій спідниці вразила кадром із примірочної.

Як повідомляла Politeka, Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина розкрила діагноз донечки, потрібна операція: "В Елізи після...".

Також Politeka писала, що "Мама вам у дитинстві пекла": Клопотенко розповів про унікальне українське печиво та показав, як його готувати.