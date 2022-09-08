Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от мужа Владимира Дантеса к его лучшему другу ресторатору Мише Кацурину, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила необычное фото, а в подписи к нему поделилась своими впечатлениями и размышлениями после прочитанной книги.

На новой фотографии Надя запечатлена на прогулке, она стоит у стеклянного витража с надписью "FREE". Перед камерой артистка появилась в джинсах и серой свободной футболке. Ее волосы небрежно распущены, а несколько прядей заплетены в косички, голову покрывает модная кепка, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "О послевкусии. Есть одна вещь, о которой мы часто забываем: стараться быть честными по отношению к себе и другим и видеть в людях лучше всего. В последнее время особенно об этом вспоминаю. Книга "Мужчина по имени Уве" оставила у меня трогательное послевкусие. Я еще раз убедилась, что не стоит делать внезапные выводы о человеке, пока не узнаешь его в совершенстве. Сначала он может тебя отталкивать, даже раздражать, а потом открыться с неожиданной стороны и приятно удивит. Так что, друзья, читайте книги, мойте руки с мылом и помните: любовь и честность спасут мир".

Напомним, "Боже, что за красота": Дорофеева в дерзко короткой юбке впечатлила кадром из примерочной.

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