Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка знаходиться за кордоном із гастролями, заразилася коронавірусом, разом із нею хворіє вся її родина.

У своїх Insta-сторіс артистка повідомила про інфікування та розмістила кілька кадрів.

Співачка каже, її чоловік Сергій Середа пересоносить хворобу найважче, у однорічного сина Давида нежить і температура. Сама ж MamaRika поки що тримається.

"У нас недобрі новини. Ці троє захворіли на корону. Сергій тупо зліг. Малюк всю ніч не спав — температура і сопли. Я на диво поки тримаюся (не знаю, чи це надовго)", — поділилася знаменитість.

На фото чоловіка артистки Сергія зображено з маскою на обличчі, син сумний.

Раніше ми писали, MamaRika вирушила до великого гастрольного туру до Європи. Разом із нею поїхав чоловік Сергій Середа.

Співачка запевнила, що вони виїхали із єдиною метою – зібрати гроші на допомогу Україні. Для цього сім'я пожертвувала не лише своїм комфортом, а й безтурботним дитинством сина Давида. У нього немає няні, тому зіркові батьки "просто знищені, схудли", адже важко бути в дорозі з однорічною дитиною на руках.

Нагадаємо, MamaRika здивувала змінами у зовнішності після ДТП: "Просто знищено"

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.