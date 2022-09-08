У своїх Insta-сторіс артистка повідомила про інфікування та розмістила кілька кадрів.
Співачка каже, її чоловік Сергій Середа пересоносить хворобу найважче, у однорічного сина Давида нежить і температура. Сама ж MamaRika поки що тримається.
"У нас недобрі новини. Ці троє захворіли на корону. Сергій тупо зліг. Малюк всю ніч не спав — температура і сопли. Я на диво поки тримаюся (не знаю, чи це надовго)", — поділилася знаменитість.
На фото чоловіка артистки Сергія зображено з маскою на обличчі, син сумний.
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Раніше ми писали, MamaRika вирушила до великого гастрольного туру до Європи. Разом із нею поїхав чоловік Сергій Середа.
Співачка запевнила, що вони виїхали із єдиною метою – зібрати гроші на допомогу Україні. Для цього сім'я пожертвувала не лише своїм комфортом, а й безтурботним дитинством сина Давида. У нього немає няні, тому зіркові батьки "просто знищені, схудли", адже важко бути в дорозі з однорічною дитиною на руках.
Нагадаємо, MamaRika здивувала змінами у зовнішності після ДТП: "Просто знищено"
Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.
Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.