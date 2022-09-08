Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая находится за границей с гастролями, заразилась коронавирусом, вместе с ней болеет вся ее семья.

В своих Insta-сторис артистка сообщила об инфицировании и разместила несколько кадров.

Певица говорит, ее муж Сергей Середа пересоносит болезнь тяжелее всего, у годовалого сына Давида насморк и температура. Сама же MamaRika пока держится.

"У нас нехорошие новости. Эти трое заболели короной. Сергей тупо слег. Малыш всю ночь не спал — температура и сопли. Я на удивление пока держусь (не знаю, надолго ли это)", — поделилась знаменитость.

На фото муж артистки Сергей изображен с маской на лице, сын грустный.

Ранее мы писалли, MamaRika отправилась в большой гастрольный тур в Европу. Вместе с ней уехал муж Сергей Середа.

Певица заверила, что они выехали с единственной целью – собрать деньги на помощь Украине. Для этого семья пожертвовала не только своим комфортом, но и беззаботным детством сына Давида. У него нет няни, поэтому звездные родители "просто уничтожены, похудели", ведь трудно быть в пути с годовалым ребенком на руках.

Напомним, MamaRika удивила изменениями во внешности после ДТП: "Просто уничтожены"

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.