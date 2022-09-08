Після слави, що звалилася на учасницю проекту «Холостяк» Дашу Ульянову, дівчина активно привертає увагу нових шанувальників за допомогою соцмереж. І хоча відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, вона не сумує, а скоріше навпаки, сконцентрувалася на собі та своїй популярності.
Так, у себе в Instagram блогерка розмістила нове відео, на якому показала себе спочатку без макіяжу, а за мить – вже за повного параду з яскравим макіяжем.
Шанувальники були приголомшені, коли побачили ненафарбоване обличчя Даші зблизька. Особливу увагу привернули надто великі губи моделі.
Фоловери зазначили, що дівчина надто переборщила з «уколами краси» і порадили їй не показувати так близько обличчя.
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"У кожного своє розуміння краси, це може подобатися багатьом, а мені ні)",
"Поблизу не знімайся доця, з губами перестаралася. Показуй станок - він гарний ... 😢😮",
"Капець, з губами перебір",
"Трохи з губами передоз, а так красива",
"Все добре, але ця верхня губа коли не нафарбована",
"Губи все псують, чесно",
"Я дуже люблю Дашу, але з губами справді біда 😢ті така гарненька, а губи псують твою зовнішність", - коментують відео Даші Ульянової.
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