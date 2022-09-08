Модель, колишня гімнастка, а також переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвалилася чудесами перевтілення, проте фанати не оцінили та розкритикували її.

Після слави, що звалилася на учасницю проекту «Холостяк» Дашу Ульянову, дівчина активно привертає увагу нових шанувальників за допомогою соцмереж. І хоча відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, вона не сумує, а скоріше навпаки, сконцентрувалася на собі та своїй популярності.

Так, у себе в Instagram блогерка розмістила нове відео, на якому показала себе спочатку без макіяжу, а за мить – вже за повного параду з яскравим макіяжем.

Шанувальники були приголомшені, коли побачили ненафарбоване обличчя Даші зблизька. Особливу увагу привернули надто великі губи моделі.

Фоловери зазначили, що дівчина надто переборщила з «уколами краси» і порадили їй не показувати так близько обличчя.

"У кожного своє розуміння краси, це може подобатися багатьом, а мені ні)",

"Поблизу не знімайся доця, з губами перестаралася. Показуй станок - він гарний ... 😢😮",

"Капець, з губами перебір",

"Трохи з губами передоз, а так красива",

"Все добре, але ця верхня губа коли не нафарбована",

"Губи все псують, чесно",

"Я дуже люблю Дашу, але з губами справді біда 😢ті така гарненька, а губи псують твою зовнішність", - коментують відео Даші Ульянової.

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