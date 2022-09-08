Модель, бывшая гимнастка, а также победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвасталась чудесами перевоплощения, однако фанаты не оценили и раскритиковали ее.

После свалившейся на участницу проекта «Холостяк» Дашу Ульянову славы девушка активно привлекает внимание новых поклонников посредством соцсетей. И хотя отношения с Максом Михайлюком у нее не сложились, она не унывает, а скорее наоборот, сконцентрировалась на себе и своей популярности.

Так, у себя в Instagram блогерша разместила новое видео, на котором показала себя сначала без макияжа, а через мгновение – уже при полном параде с ярким мейкапом.

Поклонники были ошарашены, когда увидели ненакрашенное лицо Даши вблизи. Особое внимание привлекли чрезмерно большие губы модели.

Фолловеры отметили, что девушка слишком переборщила с «уколами красоты» и посоветовали ей не показывать так близко лицо.

"У каждого свое понимание красоты, это может нравиться многим, а мне нет)",

"Вблизи не снимайся доця, с губами перестаралась. Показывай станок - он хорош...😢😮",

"Капец, с губами перебор",

"Немного с губами передоз, а так красивая",

"Все хорошо, но эта верхняя губа когда не накрашена",

"Губы всё портят, честно",

"Я очень люблю Дашу, но с губами действительно беда 😢ти такая хорошенькая, а губы портят твою внешность", - комментируют видео Даши Ульяновой.

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