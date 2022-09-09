Як повідомляє Politeka.net, 21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, мешкає у США та багато подорожує. Дівчина працює моделлю, має відмінний смак і розуміється на останніх модних тенденціях.

В одній із Stories внучка іменитої бабусі позувала у відвертому купальнику зеленого кольору, продемонструвавши струнку фігуру. Свій образ вона доповнила рожевою об'ємною накидкою.

Соня Євдокименко позувала на пляжі, волосся її було злегка намочене.

Інтернет-користувачі не змогли прокоментувати зовнішній вигляд Соні, оскільки це були лише Instagram-Stories.

Оскільки 21-річна українка працює моделлю, знімків у неї дуже багато.

Раніше вона опублікувала фото у вишиванці, розшитій білими нитками. Також вона позувала у капелюшку українського дизайнера Руслана Багінського.

На фото внучка Ротару залишила два смайлики - синє та жовте сердечки у колір українського прапора.

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