Как сообщает Politeka.net, 21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, живет в США и много путешествует. Девушка работает моделью, обладает отменным вкусом и знает толк в последних модных тенденциях.

В одной из Stories внучка именитой бабушки позировала в откровенном купальнике зеленого цвета, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ она дополнила розовой объемной накидкой.

Соня Евдокименко позировала на пляже, волосы ее были слегка намочены.

Интернет-пользователи не смогли прокомментировать внешний вид Сони, так как это были всего лишь Instagram-Stories.

Поскольку 21-летняя украинка работает моделью, то снимков у нее очень много.

Ранее она опубликовала фото в вышиванке, расшитой белыми нитками. Также она позировала в шляпке украинского дизайнера Руслана Багинского.

На фото внучка Ротару оставила два смайлика - синее и желтое сердечки в цвет украинского флага.

Напомним, внучка Ротару поделилась секретом своей стройности: забрасывала ногу и выгибалась

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