Молода дружина Віктора Павлика поскаржилася на поведінку чоловіка в хорошому розумінні, артист знову відзначився під час покупок.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова активно веде соціальні мережі, розповідає про життя та ділиться незручними моментами. На цей раз дівчина посміялася над поведінкою чоловіка та його покупок для сина.

«Мій чоловік учора мене добив! Я попросила купити Мишкові взуття у Штатах, а він…» – з інтригою розповіла Катерина.

Після цього шанувальники зауважили, що раніше Віктор Павлик відзначився вибором стрижки для малюка – практично повністю поголивши його на лисо. Тоді це шокувало молоду дружину і вона довго дивувалася на такий вибір.

Цього разу темою для обговорень стало взуття: «Більше вас не інтригуватиму, я попросила купити пару взуття на зиму Миші…».

Раніше Катерина відповіла на запитання фанатів: "Чи буває так, що вас сприймають як дочку, а не як дружину?" - Запитують у Репяхової, на що вона відповіла ствердно.

«Чи вирішилося питання квартири з екс-дружиною Віктора?».

«Начебто екс-дружина вже й сама хоче продавати цю квартиру, але це не точно. Начебто вона і продається, але не сильно купують. Я глибоко в це не вникаю», - заявила Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

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