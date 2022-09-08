Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на поведение супруга в хорошем смысле, артист снова отличился во время покупок.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова активно ведет социальные сети, рассказывает о жизни и делится неловкими моментами. В этот раз девушка посмеялась над поведением мужа и его покупок для сына.

«Мой муж вчера меня добил! Я попросила купить Мише обуви в Штатах, а он…» - с интригой рассказала Катерина.

После этого поклонники подметили, что ранее Виктор Павлик отличился выбором стрижки для малыша – фактически полностью побрив его на лысо. Тогда это шокировало молодую супругу и она долго удивлялась такому выбору.

В этот раз темой для обсуждений стала обувь: «Больше не буду вас интриговать, я попросила купить пару обуви на зиму Мише…».

Ранее Катерина ответила на вопросы фанатов: «Бывает ли так, что вас воспринимают как дочь, а не как жену?» - спрашивают у Репяховой, на что она ответила утвердительно.

«Решился ли вопрос квартиры с экс-женой Виктора?».

«Вроде экс-жена уже и сама хочет продавать эту квартиру, но это не точно. Вроде она и продается, но не сильно покупают. Я глубоко в это не вникаю» - заявила Репяхова.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.