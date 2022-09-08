Як повідомляє Politeka.net, Сергій Лазановський став переможцем 11 сезону вокального шоу "Голос країни" у команді Наді Дорофєєво, і тим самим виграв квиток на велику сцену.

Однак зараз молодий артист зіткнувся з певними труднощами. Він довгий час Сергій шукав житло і навіть звертався по допомогу до своїх шанувальників. І ось успіх нарешті повернувся до нього обличчям і Лазановському пощастило винайняти квартиру, але не тут то було.

«Вчора заселився у нову квартиру… Не знаю, наскільки тут затримаюся. Але .. На своїй зробив ідеальний порядок ... І зрозумів, що і тут доведеться прибирати. Але щоб настільки заср**ти хату. Люди жили із собакою. Я розумію все. Але така кількість шерсті усюди – це ппц! У мене з котами такого не було», – розповів Лазановський.

У своїх Instagram сторіс переможець "Голос країни" показав шерсть на стінах у ванній та на унітазі.

Після того, як Лазановський узяв ганчірку в руки і відмив все неподобство, він похвалився результатом.

«Відчуваю себе працівником клінінгової компанії», - пожартував вокаліст.

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