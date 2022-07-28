Как пишет Politeka.net , у себя в Инстаграме Сергей Лазановский показал небольшой отрывок новой песни, посвященной Вооруженным силам Украины, которые героически защищают нашу страну от российского агрессора.

"Приветствую всех украинцев с Днем Украинской Государственности 🇺🇦 Спасибо нашим З$У, за их мужество♥️ Они наши герои и ангелы охранники 💛💙 Ну и оставляю вам кусок будущей премьеры #ЗСУ🔥 Очередная коллаборация с @diresh_music", - написал молодой исполнитель.

«ЗСУ фано лупять москаля,

ЗСУ їх женуть через поля,

ЗСУ захищає свій кордон,

Б'є наше військо - бидло кремлівське», - пел он.

Видео о ВСУ от Лазановского візвало бурную реакцию у украинцев.

"Файно хорошо бьют москаля",

"Какая хорошая украинская песня", - пишут в сети.

Ранее Сергей рассказал журналистам, что устраивает уличные концерты, где собирает средства для наших защитников.

"Есть разные благотворительные мероприятия, на которых тоже благодаря тому, что есть какое-то имя, люди приходят тебя послушать, они отдают свои средства и таким образом помогают ВСУ", - сообщил он.

Напомним, победитель "Голос країни" честно рассказал о своей связи с Дорофеевой: "Я понимаю, что у нее..."

Как сообщала Politeka, победитель "Голос страны" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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