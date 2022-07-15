Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря победе на проекте "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Сейчас звезда активно выступает с уличными концертами, собирая деньги на помощь Украине. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством и кадрами из личной жизни.

А в этот раз Лазановский появился в компании Анастасии Кузив - другой участницы проекта "Голос країни". Как оказалось, пара решила записать совместную песню.

"Сделали что-то такое файное", - написал Лазановский.

Кузив также разместила совместную фотографию, анонсировав новую песню.

"Записали с Лазановским кое-что крутое для вас", - подогрела интригу Анастасия.

"Скоро услышите", - подытожила Кузив на еще одном сторис.

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