Как сообщает Politeka.net, Сергей Лазановский стал победителем 11 сезона вокального шоу “Голос країни” в команде Нади Дорофеево, и тем самым выиграл билет на большую сцену.

Однако сейчас молодой артист столкнулся в определенными трудностями. Он долгое время Сергей искал жилье и даже обращался за помощью к своим поклонникам. И вот удача наконец-то повернулась к нему лицом и Лазановскому посчастливилось снять квартиру, но не тут то было.

«Вчера заселился в новую квартиру… Не знаю на сколько тут задержусь. Но.. На своей сделал идеальный порядок…И понял, что и тут придется убирать. Но чтобы настолько заср**ть квартиру. Люди жили с собакой. Я понимаю все. Но такое количество шерсти всюду – это ппц! У меня с котами такого не было», - рассказал Лазановский.

В своих Instagram сторис победитель "Голос країни" показал шерсть на стенах в ванной и на унитазе.

После того, как Лазановский взял тряпку в руки и отмыл всё безобразие, он похвастался результатом.

«Чувствую себя работником клининговой компании», - пошутил вокалист.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.