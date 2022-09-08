Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розкрила свої секрети краси в Інстаграм.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram артистка вирішила розповісти про те, як тепер наводить фігуру у форму. Мама двох синів Ганна Саліванчук неодноразово помічала, що хотіла б схуднути і поки що незадоволена своєю фігурою.

Також зірка розповідала про те, якими процедурами користується для корекції фігури. Цього разу артистка розповіла детальніше, як позбутися зайвих кілограмів у проблемних зонах.

"Краса вимагає жертв. Хочу ще мінус 5 кг! Кінезіотейпування – це наклеювання на тіло спеціальних стрічок, у строго позначених місцях та з урахуванням усіх анатомічних параметрів тіла пацієнта. Завдяки тейпуванню можна досягти значного полегшення больового синдрому.

Підвищення кровообігу на певній ділянці, а ми знаємо куди потрапляє кров, там можна досягти лікування, завдяки унікальним властивостям крові відновлюватись та підвищенню відтоку лімфи» - висловилася Ганна Саліванчук.

Саліванчук також розмістила спільний відеозвернення українських акторів, продюсерів, операторів, інших працівників сфери кіно та глядачів.

"Війна йде на всіх фронтах! І наш культурний фронт не є винятком. Згадайте, які помилки ми припустилися, що у своїй сукупності привели нас до війни. Давайте разом виправляти все, що зможемо", - наголосила Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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