В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила рассказать о том, как теперь приводит фигуру в форму. Мама двух сыновей Анна Саливанчук не раз подмечала, что хотела бы похудеть и пока еще недовольна своей фигурой.

Также звезда рассказывала о том, какими процедурами пользуется для коррекции фигуры. В этот раз артистка рассказала более детально, как избавиться от лишних кг в проблемных зонах.

«Красота требует жертв. Хочу еще минус пять кг! Кинезиотейпирование – это наклеивание на тело специальных лент, в строго обозначенных местах и с учетом всех анатомических параметров тела пациента. Благодаря тейпированию можно добиться значительного облегчения болевого синдрома.

Повышение кровообращения на определенном участке, а мы знаем куда попадает кровь, там можно добиться лечения, благодаря уникальным свойствам крови восстанавливаться та повышению оттока лимфы» - высказалась Анна Саливанчук.

Саливанчук также разместила совместное видеообращение украинских актеров, продюсеров, операторов, других работников сферы кино и зрителей.

"Война идет на всех фронтах! И наш культурный фронт не является исключением. Вспомните, какие ошибки мы допустили, что в своей совокупности привели нас к войне. Давайте вместе исправлять все, что сможем", — подчеркнула Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.