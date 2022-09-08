Наприкінці літа відбулося одразу три концерти студії "Дизель шоу" у "Жовтневому палаці", які, як виявилося, були благодійними та на підтримку Збройних сил. На сторінці проекту в Instagram опублікували яскраві знімки з акторами на сцені, а також розкрили подробиці перших за півроку війни концертів.
"Найкраща ведуча телеканалу "УТ-1" відвідала концерт "Дизель Шоу" з важливою місією - висміяти рашистів! Чи вдасться чоловікам "вибити" з неї потрібну інформацію? Смішну історію дивіться вже 9 вересня", - наголошується у публікації.
На одному зі знімків з'явився Єгор Крутоголов в образі телеведучої та Євген Сморигін у формі російського солдата, з каскою та автоматом у руках.
Користувачі мережі не втрималися коментарів.
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«Найулюбленіший персонаж! Давно її не було 😂 Дуже чекаю! 🔥❤️», - написав підписник.
«Женя навіщо ти це г*вно на себе напнув, зніми», - зазначив один із шанувальників.
На що отримав відповідь: «Довелося на такі жертви йти».
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