Популярная украинская телеведущая, блогерша, интервьюер и благотворительница Маша Ефросинина, которая с начала войны часто натыкалась на критику из-за русского языка, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото и заинтриговала новым интервью.

На новой фотографии Маша запечатлена в светлой комнате и необычной позе. Перед камерой она появилась в легкой зеленой футболке с маленьким трезубцем. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и губы сложены в поцелуе.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала о новом интервью, в котором затронула важную тему, которая касается всех украинок: "Когда только что записала интервью, и уже знаешь все ответы на тему военного учета женщин. Завтра не пропустите на моем канале! А лучше прямо сейчас подпишитесь на него".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды: "О, вы невероятно красива, прекрасна и очаровательна! Очень благодарна", "Ждем", "Лучшая из лучших, люблю вас, Маша", "Интересно, до какого возраста будут брать?", "Люблю вас безумно", "Машенька, ты лучшая", "Маша, вы невероятно красивая женщина!", "Не ну таких красивых девушек, конечно, нужно забирать служить здесь и речи не может быть", "Так хорошо выглядеть – тяжелый труд над собой и для себя, респект!".

Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".

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