В конце лета состоялось сразу три концерта студии "Дизель шоу" в "Октябрьском дворце", которые, как оказалось, были благотворительными и в поддержку Вооруженных сил. На странице проекта в Instagram опубликовали яркие снимки с актерами на сцене, а также раскрыли подробности этих первых за полгода войны концертов.
"Лучшая ведущая телеканала "УТ-1" посетила концерт "Дизель Шоу" с важной миссией — высмеять рашистов! Удастся ли мужчинам "выбить" из нее нужную информацию? Смешную историю смотрите уже 9 сентября", - отмечается в публикации.
На одном из снимков предстал Егор Крутоголов в образе телеведущей и Евгений Сморигин в форме российского солдата, с каской и автоматом в руках.
Пользователи сети не удержались от комментариев.
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Как сообщала Politeka, Булитко блондинка, Ребрик с кудрями и вышиванки: в "Дизель шоу" показали "боевой юмор", фото
Также Politeka писала, что "Тяжелый труд": Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.