В конце лета состоялось сразу три концерта студии "Дизель шоу" в "Октябрьском дворце", которые, как оказалось, были благотворительными и в поддержку Вооруженных сил. На странице проекта в Instagram опубликовали яркие снимки с актерами на сцене, а также раскрыли подробности этих первых за полгода войны концертов.

"Лучшая ведущая телеканала "УТ-1" посетила концерт "Дизель Шоу" с важной миссией — высмеять рашистов! Удастся ли мужчинам "выбить" из нее нужную информацию? Смешную историю смотрите уже 9 сентября", - отмечается в публикации.

На одном из снимков предстал Егор Крутоголов в образе телеведущей и Евгений Сморигин в форме российского солдата, с каской и автоматом в руках.

Пользователи сети не удержались от комментариев.

«Самый любимый персонаж! Давно ее не было 😂 Очень жду! 🔥❤️», - написал подписчик.

«Женя зачем ты это г*вно на себя напялил, сними», - отметил один из поклонников.

На что получил ответ: «Пришлось на такие жертвы идти😢».

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