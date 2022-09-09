Як повідомляє Politeka.net , на своїй особистій сторінці в Інстаграм Даша влаштувала день відповідей на запитання та показала багато особистих та дуже цікавих кадрів. Як відомо, зараз артистка зайнята допомогою для ЗСУ, не так часто бере участь у модних зйомках і більше часу приділяє близьким.
День відповідей на запитання привернув увагу шанувальників Даші. Артистка в жартівливій манері запитала порад у шанувальників "Що скажіть? Давайте вирішимо разом".
"Робіть те, що приносить вам задоволення" - пишуть у мережі. Даша додала, що "іноді буде". На компліменти і те, що вона є прикладом для адекватних людей, Астаф'єва відповіла з гумором: "Не гарячіться!".
Також на власній сторінці в Інстаграм талановита українка показала, яку величезну рибу їй вдалося виловити. Однак Даша поспішила запевнити своїх шанувальників, що судаку нічого не загрожує. Після того, як співачка сфотографувалася з ним, вона випустила рибку у воду.
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" Від долі не вкриєшся ... (С) Доля Вікторівна Астаф'єва. Судачок поцілований і випущений назад у свою сім'ю. ", - Повідомила Даша. Користувачі мережі захоплені незвичайним явищем співачки.
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