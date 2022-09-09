Как сообщает Politeka.net , на своей личной странице в Инстаграм Даша устроила день ответов на вопросы и показала много личных и весьма интересных кадров. Как известно, сейчас артистка занята помощью для ВСУ, не так часто принимает участие в модных съемках и больше времени уделяет близким.

День ответов на вопросы привлекло внимание поклонников Даши. Артистка в шутливой манере спросила советов у поклонников "Что скажите? Давайте решим вместе".

"Делайте то, что приносит вам удовольствие" - пишут в сети. Даша добавила, что "иногда будет". На комплименты и то, что она пример для адекватных людей, Астафьева ответила с юмором: "Не горячитесь!".

Также на своей личной странице в Инстаграм талантливая украинка показала, какую огромную рыбу ей удалось выловить. Однако Даша поспешила заверить своих поклонников, что судаку ничего не угрожает. После того как певица сфотографировалась с ним, она выпустила рыбку в воду.

" От судьбы не укроешься...(с) Судьба Викторовна Астафьева. Судачок поцелован и выпущен обратно в свою семью. ", - сообщила Даша. Пользователи сети увлечены необычным явлением певицы.

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