Українська бізнесвумен Даша Кацуріна, яка зараз зустрічається з Володимиром Дантесом, поміркувала про парадокси материнства.

Як пише Politeka.net , Даша Кацуріна привернула увагу громадськості після того, як розлучилася зі своїм чоловіком київським ресторатором Михайлом, який став новим бойфрендом співачки Наді Дорофєєвої.

Саму Дашу почали часто помічати у компанії музиканта Володимира Дантеса, екс-чоловіка співачки. Днями вони публічно освідчилися один одному в коханні, а пізніше у мережі з'явилося відео їхнього ніжного поцілунку.

Тепер на сторінці в Instagram Даша Кацуріна запостила купу яскравих фотографій зі своїми двома дітьми від Михайла і поміркувала на тему материнства.

«Іноді мені здається, що я у дитячому «полоні» 🐒🐸



але у цей же час я не уявляю себе, щасливу дашу без цих двох. ось такий парадокс материнства », – написала нова кохана Дантеса.

А в коментарях Кацуріна повідомила, що не виключає народити ще одну дитину.

Користувачі мережі захоплюються дітьми Даші та бажають їй народити третього.

"Дантесики скоро будуть😁",

"Як влучно сказано - ці ляльки дійсно приковують до себе мамин час, сили, ресурс. Бути мамою - дуже не просто, водночас і дуже шляхетно",

"Який це кайф... але це саме той кайф, який часом складно усвідомлювати в моменті",

"Гарна мама, хороші діти)) у вас все буде добре!", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, екс-дружина нового хлопця Дорофєєва зняла труси і розповіла правду про стосунки з Дантесом.

А ще Politeka повідомляла, що новий хлопець Дорофєєвої заінтригував новим проектом зі співачкою.

Також Politeka писала, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.