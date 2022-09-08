Как пишет Politeka.net, Даша Кацурина привлекла внимание общественности после того, как рассталась со своим мужем киевским ресторатором Михаилом, который стал новым бойфрендом певицы Нади Дорофеевой.

Саму Дашу стали часто замечать в компании музыканта Владимира Дантеса, экс-супруга певицы. На днях они публично признались друг другу в любви, а позже в сети появилось видео их нежного поцелуя.

Теперь же на странице в Instagram Даша Кацурина запостила кучу ярких фотографий со своими двумя детьми от Михаила и поразмышляла на тему материнства.

«Иногда мне кажется, что я в детском «плену» 🐒🐸 но в это же время я не представляю себя, счастливую Дашу без этих двоих. вот таков парадокс материнства», - написала новая возлюбленная Дантеса.

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А в комментариях Кацурина сообщила, что не исключает родить еще одного ребенка.

Пользователи сети восхищаются детьми Даши и желают ей родить третьего.

"Дантесики скоро будуть😁",

"Как метко сказано - эти куклы действительно приковывают к себе мамин время, силы, ресурс. Быть мамой – очень не просто, в то же время и очень благородно",

"Какой же это кайф... но это именно тот кайф, который порой сложно осознавать в моменте",

"Хорошая мама, хорошие дети)) у вас все будет хорошо!", - пишут в комментариях.

Напомним, экс-жена нового парня Дорофеевой сняла трусы и рассказала правду об отношениях с Дантесом

А еще Politeka сообщала, что новый парень Дорофеевой заинтриговал новым проектом с певицей, фото

Также Politeka писала, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми