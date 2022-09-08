Украинская бизнесвумен Даша Кацурина, которая сейчас встречается с Владимиром Дантесом поразмышляла о парадоксах материнства.

Как пишет Politeka.net, Даша Кацурина привлекла внимание общественности после того, как рассталась со своим мужем киевским ресторатором Михаилом, который стал новым бойфрендом певицы Нади Дорофеевой.

Саму Дашу стали часто замечать в компании музыканта Владимира Дантеса, экс-супруга певицы. На днях они публично признались друг другу в любви, а позже в сети появилось видео их нежного поцелуя.

Теперь же на странице в Instagram Даша Кацурина запостила кучу ярких фотографий со своими двумя детьми от Михаила и поразмышляла на тему материнства.

«Иногда мне кажется, что я в детском «плену» 🐒🐸 но в это же время я не представляю себя, счастливую Дашу без этих двоих. вот таков парадокс материнства», - написала новая возлюбленная Дантеса.

А в комментариях Кацурина сообщила, что не исключает родить еще одного ребенка.

Пользователи сети восхищаются детьми Даши и желают ей родить третьего.

"Дантесики скоро будуть😁",

"Как метко сказано - эти куклы действительно приковывают к себе мамин время, силы, ресурс. Быть мамой – очень не просто, в то же время и очень благородно",

"Какой же это кайф... но это именно тот кайф, который порой сложно осознавать в моменте",

"Хорошая мама, хорошие дети)) у вас все будет хорошо!", - пишут в комментариях.

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