Через півроку співачка повернулася до Києва, проте зіркового чоловіка захопити із собою не захотіла.
Наразі Каменських активно підтримує українських волонтерів. Співачка вже не раз повідомляла, що побувала у потерпілому від рук окупантів Ірпені.
Тепер артистка оприлюднила у себе в Інстаграм нове відео та розповіла, що відвідала зруйнований будинок місцевого активіста, над відновленням якого працюють волонтери добровольчого будівельного батальйону.
«Я завітала туди, щоб заспівати для всіх присутніх, поспілкуватися з власником будинку та послухати його історію, щоб поговорити про плани на відновлення міста з місцевим головою, а також з керівником «Добробата» – @smirnovrostyslav Рада познайомитися з усіма цими людьми: відданими справі та допомоги нужденним», - написала Настя Каменських.
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"Розумничка. 👏 усі ми люди, у такий тяжкий час потрібно підтримувати один одного, будь ти співак чи хтось інший неважливо .... всі ми люди .... велика українська родина 💙💛", - коментують пост артистки.
Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників .
Як повідомляла Politeka, Каменських виявила слабке виправдання співпраці з Росії після 2014 року.
Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитись