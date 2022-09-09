Настя Каменських зі своїм чоловіком Потапом тривалий час перебували за кордоном, чим викликали засудження та негатив з боку українців та колег.

Через півроку співачка повернулася до Києва, проте зіркового чоловіка захопити із собою не захотіла.

Наразі Каменських активно підтримує українських волонтерів. Співачка вже не раз повідомляла, що побувала у потерпілому від рук окупантів Ірпені.

Тепер артистка оприлюднила у себе в Інстаграм нове відео та розповіла, що відвідала зруйнований будинок місцевого активіста, над відновленням якого працюють волонтери добровольчого будівельного батальйону.

«Я завітала туди, щоб заспівати для всіх присутніх, поспілкуватися з власником будинку та послухати його історію, щоб поговорити про плани на відновлення міста з місцевим головою, а також з керівником «Добробата» – @smirnovrostyslav Рада познайомитися з усіма цими людьми: відданими справі та допомоги нужденним», - написала Настя Каменських.

"Розумничка. 👏 усі ми люди, у такий тяжкий час потрібно підтримувати один одного, будь ти співак чи хтось інший неважливо .... всі ми люди .... велика українська родина 💙💛", - коментують пост артистки.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників .

Як повідомляла Politeka, Каменських виявила слабке виправдання співпраці з Росії після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитись