Популярная украинская певица Настя Каменских, которая долгое время жила за границей, а недавно вернулась в Киев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила трогательное видео со своей песней и историческими кадрами об украинцах, и приурочила этот пост ко Дню памяти защитников Украины.

В ролике, который выложила Настя, можно увидеть самые яркие моменты украинской истории, революции и трагические события, которые были в нашей стране, а также моменты из нынешней войны, которая продолжается и сейчас. На это видео невозможно смотреть без слез, а певица еще и поет трогательную песню о героических украинцах.

В подписи к публикации Каменских написала: "Сегодня – День памяти защитников Украины. Очень болит всех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы наша страна была свободной, независимой и мирной. За цвет нашей нации, за наших мужественных мужчин. И я знаю, их подвиг никогда не будет забыт! Наша победа – это аксиома и только вопрос времени. А в память о всех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами с вами жили — мы должны бороться так же преданно, как в первые дни! Не сдаваться и верить!".

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