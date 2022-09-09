Спустя полгода певица вернулась в Киев, однако звёздного мужа захватить с собой не захотела.
Сейчас Каменских активно поддерживает украинских волонтеров. Певица уже не раз сообщала, что побывала в пострадавшем от рук оккупантов Ирпени.
Теперь же артистка обнародовала у себя в Инстаграм новое видео и рассказала, что посетила разрушенный дом местного активиста, над восстановлением которого трудятся волонтеры добровольческого строительного батальона.
« Я посетила туда, чтобы спеть для всех присутствующих, пообщаться с владельцем дома и послушать его историю, чтобы поговорить о планах на восстановление города с местным председателем, а также с руководителем «Добробата» – @smirnovrostyslav Рада познакомиться со всеми этими людьми: преданными делу и помощи нуждающимся», - написала Настя Каменских.
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"Умничка . 👏 все мы люди, в такое тяжелое время нужно поддерживать друг друга , будь ты певец или кто то другой неважно .... все мы люди ....большая украинская семья 💙💛", - комментируют пост артистки.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться