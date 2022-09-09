Настя Каменских со своим мужем Потапом долгое время находились за границей, чем вызывали осуждение и негатив со стороны украинцев и коллег.

Спустя полгода певица вернулась в Киев, однако звёздного мужа захватить с собой не захотела.

Сейчас Каменских активно поддерживает украинских волонтеров. Певица уже не раз сообщала, что побывала в пострадавшем от рук оккупантов Ирпени.

Теперь же артистка обнародовала у себя в Инстаграм новое видео и рассказала, что посетила разрушенный дом местного активиста, над восстановлением которого трудятся волонтеры добровольческого строительного батальона.

« Я посетила туда, чтобы спеть для всех присутствующих, пообщаться с владельцем дома и послушать его историю, чтобы поговорить о планах на восстановление города с местным председателем, а также с руководителем «Добробата» – @smirnovrostyslav Рада познакомиться со всеми этими людьми: преданными делу и помощи нуждающимся», - написала Настя Каменских.

"Умничка . 👏 все мы люди, в такое тяжелое время нужно поддерживать друг друга , будь ты певец или кто то другой неважно .... все мы люди ....большая украинская семья 💙💛", - комментируют пост артистки.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться