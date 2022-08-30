Певица Настя Каменских заявила, что не хочет уподобляться россии и ковыряться в прошлом, ведь там это делают каждую секунду.

Певица Настя Каменских отреагировала на критику за то, что после оккупации Крыма и Донбасса ездила выступать в россию вместе с Потапом. В интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала певица напомнила, что не одна она "заигрывала" со страной-агрессоркой россией.

"И артисты, и бизнес продолжали сотрудничать с россией. Всё время с 2014 года. И это действительно не секрет... Приезжали российские артисты к нам, делали дуэты с ними, очень много было сотрудничества. Во всем. Зачем нам сейчас в этом ковыряться? Зачем доставать этот нафталин?", – прокомментировала Настя Каменских.

Она добавила, что не хочет уподобляться россии и ковыряться в прошлом, ведь там это делают каждую секунду. Кроме того, по мнению певицы, нападки и хейт в комментариях – на руку россии, ведь та хочет нас разъединить и рассорить.

"Давайте не будем друг друга мочить. А особенно артистов, пытающихся сделать все возможное, чтобы собрать как можно больше средств, кричать на весь мир. Давайте не будем цапаться, потому что там радуются. Они ждут, что мы перегрыземся здесь, и единство наше распадется", – призвала Настя Каменских.

Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.