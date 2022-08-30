Настя Каменских призналась, что ее огорчают обидные комментарии в адрес ее мужа Потапа, который в настоящее время находится не в Украине.

Напомним, звездные супруги Потап и Настя Каменских покинули Украину за несколько дней до начала полномасштабного военного вторжения и оказались в Испании. После этого, несмотря на то, что супруги принимали участие в благотворительных концертах и собирали деньги на помощь Украине, у них появилось немало хейтеров. Особенно в адрес Потапа.

«Меня это возмущает, огорчает, потому что это всегда на руку нашему врагу. Но мне хотелось бы сказать всем людям, считающим, что кто-то там что-то не доделал. Смотрите, в этот момент, когда человек хочет написать что-то плохое о своем же соотечественнике, лучше написать пост, что у нас война", — обратилась Каменских к тем, кто пишет им гневные комментарии.

Также Каменских заверила, что не собирается ни перед кем оправдываться, а лучше закатает рукава и будет работать. Также певица призвала украинцев быть едиными и помогать друг другу.

Напомним, Каменских вернулась в Украину, а Потап пока остается в Испании, где заканчивает работу над проектами.

В июне у Потапа парализовало половину лица. Как выяснилось, украинский артист простудил лицевой нерв. Не имея возможности ни петь, ни нормально говорить, украински артист собирал деньги на помощь Украине просто выйдя к зрителям в зал с картонной коробкой в руках.

Также сообщалось, что Каменских удивила видом на новом видео.

Кроме того, Politeka.net писала об эмоциональном обращении Потапа к украинцам.