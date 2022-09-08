Український артист Андрій Данилко пояснив, що його колишні колеги з шоу-бізнесу, які продовжують мовчати, керує насамперед страхом.

Український актор і музикант Андрій Данилко, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, висловився про мовчання своїх екс-колег, які зараз проживають у росії. Зокрема, він розповів, що думає про пець-мовчунів Ані Лорак та Наталю Корольову.

Свій коментар музикант розповів у програмі "І гримнув Грем".

Зокрема, до українських артистів, які залишилися в росії та просто ігнорують війну, на кшталт Ані Лорак та Наташі Корольової, Андрій Данилко намагається бути лояльним. Проте зрозуміти та прийняти їхню позицію музикант не може.

"Вони обрали так. Це їхній вибір. Я ставлюся з розумінням. Я, звичайно, це зрозуміти не можу за своїми людськими якостями, але з іншого боку я розумію - це страх, вони там живуть. Наташа Корольова - я розумію чому... Вона просто мовчить, але оселя, це страшно. Я не засуджую нікого, але я цього зрозуміти не можу", - зізнається артист.

Також Андрій Данилко висловився про Аллу Пугачову і підкреслив, що вона так промовисто мовчить, що її позиція багатьом зрозуміла. Артистів поєднує давня дружба.

Коли він став заборонений у росії після "Євробачення" саме Алла продовжувала його підтримувати - запросила, коли його взагалі заборонили для приїзду. На відкритті "радіо Алла" вони виступали, і росіян там усіх паралізувало через позицію Примадонни.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

Як повідомляла Politeka, у "мами" Сердючки з'явився дуже впливовий шанувальник.

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