Украинский актер и музыкант Андрей Данилко, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, высказался о молчании своих экс-коллег, которые сейчас проживают в россии. В частности, он рассказал, что думает о пецах-молчунках Ани Лорак и Наташе Королевой.
Свой комментарий музыкант рассказал в программе "И грянул Грэм".
В частности, к украинским артистам, которые остались в россии и просто игнорируют войну, вроде Ани Лорак и Наташи Королевой, Андрей Данилко пытается быть лояльным. Однако понять и принять их позицию музыкант не может.
"Они выбрали так. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно, это понять не могу по своим человеческим качествам, но с другой стороны я понимаю – это страх, они там живут. Наташа Королева – я понимаю почему… Она просто молчит, но дом, это страшно. Я не осуждаю никого, но я это понять не могу", - признается артист.
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Также Андрей Данилко высказался об Алле Пугачевой и подчеркнул, что она так красноречиво молчит, что ее позиция многим понятна. Артистов объединяет давняя дружба.
Когда он стал запрещен в россии после "Евровидения" именно Алла продолжала его поддерживать - пригласила, когда он был вообще запрещен для приезда. На открытии "радио Алла" они выступали, и россиян там всех парализовало из-за позиции Примадонны.
Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.
Как сообщала Politeka, у "мамы" Сердючки появился очень влиятельный поклонник.
Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала мужа и красотку-дочь, которых скрывает от публики.