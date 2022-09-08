Украинский артист Андрей Данилко объяснил, что его бывшими коллегами по шоу-бизнесу, которые продолжают молчать, руководит в первую очередь страх.

Украинский актер и музыкант Андрей Данилко, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, высказался о молчании своих экс-коллег, которые сейчас проживают в россии. В частности, он рассказал, что думает о пецах-молчунках Ани Лорак и Наташе Королевой.

Свой комментарий музыкант рассказал в программе "И грянул Грэм".

В частности, к украинским артистам, которые остались в россии и просто игнорируют войну, вроде Ани Лорак и Наташи Королевой, Андрей Данилко пытается быть лояльным. Однако понять и принять их позицию музыкант не может.

"Они выбрали так. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно, это понять не могу по своим человеческим качествам, но с другой стороны я понимаю – это страх, они там живут. Наташа Королева – я понимаю почему… Она просто молчит, но дом, это страшно. Я не осуждаю никого, но я это понять не могу", - признается артист.

Также Андрей Данилко высказался об Алле Пугачевой и подчеркнул, что она так красноречиво молчит, что ее позиция многим понятна. Артистов объединяет давняя дружба.

Когда он стал запрещен в россии после "Евровидения" именно Алла продолжала его поддерживать - пригласила, когда он был вообще запрещен для приезда. На открытии "радио Алла" они выступали, и россиян там всех парализовало из-за позиции Примадонны.

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, у "мамы" Сердючки появился очень влиятельный поклонник.

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала мужа и красотку-дочь, которых скрывает от публики.