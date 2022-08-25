Вєрка Сердючка з мамою та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович стали учасниками концерту до Дня Незалежності.

Як передає Politeka.net, він знімався у столичному метро – на станції «Майдан Незалежності».

Поява Арестовича на сцені під час виступу Сердючки став сюрпризом від організаторів заходу.

Представник ОП зі сцени пожартував, що був тричі одружений і тричі щасливо, втім, його увагу привернула «мама» Сердючки.

"Українська мова це єдина, в якій слово "людина" жіночого роду. Тобто, жінка - це все для нас. Я три рази одружений, всі три рази щасливо. Бачу, що намітився...", - вимовив Арестович і, подивившись на «маму», і додав: "Це доля. Серце крається, але...". З цими словами Арестович обійняв «маму», яка почервоніла.

«Раді бога, я не завислива», - відреагувала Сердючка.

Додамо, що взяти участь у концерті Арестовича вмовив саме Андрій Данилко.

«Це великий артист», - сказав Арестович про Данилка.

Втім, у коментарях до виступу думка українців розділилися. Дехто назвав недоречним такий виступ, дехто жартують, що ніхто не робить для популярності Арестовича більше, ніж його хейтери.

«Слава Україні! Данилко молодець», «І тут без арестовича не обійшлося...», «Гідне місце для Арестовича», «Обожнюю Сердючку, а ось з Аристовічем не все так однозначно», «Дякую, вмерла від крінжі», - коментують користувачі кадри виступу Сердючки і Данилка.

Нагадаємо, раніше "мама" Сердючки показала чоловіка та красуню-дочку.

Також повідомлялось, що Сердючка з мамою запалили на фестивалі, принизивши путінську війну.

Крім того, Politeka.net писала, що Данілко поділився трагічною звісткою.