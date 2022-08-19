Мама Вєрки Сердючки, актриса Інна Білоконь, поділилася свіжими фото, на яких показала свого чоловіка та красуню-дочка, яких вона воліє приховувати від публіки.

Як пише Politeka.net , Інна Білоконь – відома українська актриса, яка грає роль мами Вєрки Сердючки (Андрія Данилка). Багато хто приписує роман парі, але відомо, що в Ірини Білоконь є чоловік та доросла дочка. Знаменитість досить рідко показує свою сім'ю, але на цей раз став винятком. Знімки опублікували в обліковому записі Інстаграм "ЖВЛ".

"Українська актриса, «мама» Вєрки Сердючки Інна Білоконь рідко говорить та показує особисте життя, тому довгий час Інні приписували роман із Андрієм Данилком, з яким вони товаришують уже 30 років

І іноді артистка публікує у соцмережах спільні фото зі своїм чоловіком Олегом та донькою Яною”, - написала Білоконь.

Фанати, включаючи танцівницю Ілону Гвоздєву, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Тільки за першим фото і можна здогадатися, що це вона)) А воно смачне, ой Віра, цей голос, напевно, знає вся країна".

Нагадаємо, мама Вєрки Сердючки вразила рідкісним фото зі своїм чоловіком та дочкою

А ще Politeka повідомляла, що «мама» Вєрки Сердючки влаштувала справжнє шоу перед посадкою на літак.

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