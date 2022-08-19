Як пише Politeka.net , Інна Білоконь – відома українська актриса, яка грає роль мами Вєрки Сердючки (Андрія Данилка). Багато хто приписує роман парі, але відомо, що в Ірини Білоконь є чоловік та доросла дочка. Знаменитість досить рідко показує свою сім'ю, але на цей раз став винятком. Знімки опублікували в обліковому записі Інстаграм "ЖВЛ".
"Українська актриса, «мама» Вєрки Сердючки Інна Білоконь рідко говорить та показує особисте життя, тому довгий час Інні приписували роман із Андрієм Данилком, з яким вони товаришують уже 30 років
І іноді артистка публікує у соцмережах спільні фото зі своїм чоловіком Олегом та донькою Яною”, - написала Білоконь.
Фанати, включаючи танцівницю Ілону Гвоздєву, поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
«Сказав мені, що приїде»: озвучено дату та місце можливої зустрічі Зеленського з Путіним
"Інше життя": екс-дружина Дзідзьо Slavia розпустила волосся та підкреслила природну красу
Вакарчук з "Океан Ельзи" показав, заради чого виїхав з України до Берліна: "Стомився? Бережи себе!"
Танкович із "Дизель шоу" повернувся у свій будинок і побачив, що росіяни винесли із собою: "Намагалися стати ближче до 21 століття"
"Тільки за першим фото і можна здогадатися, що це вона)) А воно смачне, ой Віра, цей голос, напевно, знає вся країна".
Нагадаємо, мама Вєрки Сердючки вразила рідкісним фото зі своїм чоловіком та дочкою
А ще Politeka повідомляла, що «мама» Вєрки Сердючки влаштувала справжнє шоу перед посадкою на літак.
Також Politeka писала, що "мама" Вєрки Сердючки в одному халаті вразила виглядом у звичайному житті .