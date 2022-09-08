Як пише Politeka.net, відео популярний виконавець оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.
Гурт «Океан Ельзи» прибув до столиці Естонії, Таллінн із запланованим концертом.
Перед виступом соліст колективу Святослав Вакарчук зустрівся з колишнім президентом Естонії Керсті Кальюлайд (з 2016 по 2021 рр.).
Соліст гурту був одягнений у футболку із написом Race for Ukraine. 100% прибутку з продажу такої форми передається українським благодійним організаціям.
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Музикант подякував їй за постійну та незмінну підтримку України.
«Дякую Пані Президентці Керсті Кальюлайд та народу Естонії за постійну та незмінну підтримку України!», - написав Вакарчук.
Варто сказати, що Святослав Вакарчук влаштовує пробіжки у кожному місті, де ввечері у гурту «Океан Ельзи» заплановано концерт.
Нагадаємо, Вакарчук зворушив кадрами з концерту в Баку, де підтримали Україну
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