Как пишет Politeka.net, видео популярный исполнитель обнародовал на своей странице в Инстаграм.
Группа «Океан Ельзы» прибыла в столицу Эстонии, Таллин с запланированным концертом.
Перед выступлением солист коллектива Святослав Вакарчук встретился с с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (с 2016 по 2021 гг).
Солист группы был одет в футболку с надписью Race for Ukraine. 100% прибыли с продаж такой формы передается украинским благотворительным организациям.
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Музыкант поблагодарил ее за постоянную и неизменную поддержку Украины.
«Спасибо Госпоже Президентке Керсте Кальюлайд и народу Эстонии за постоянную и неизменную поддержку Украины!», - написал Вакарчук.
Стоит сказать, что Святослав Вакарчук устраивает пробежки в каждом городе, где вечером у группы «Океан Ельзи» запланирован концерт.
Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину
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