Музыкант Святослав Вакарчук, лидер группы «Океан Эльзы» устроил пробежку с экс-президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в поддержку Украины.

Как пишет Politeka.net, видео популярный исполнитель обнародовал на своей странице в Инстаграм.

Группа «Океан Ельзы» прибыла в столицу Эстонии, Таллин с запланированным концертом.

Перед выступлением солист коллектива Святослав Вакарчук встретился с с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (с 2016 по 2021 гг).

Солист группы был одет в футболку с надписью Race for Ukraine. 100% прибыли с продаж такой формы передается украинским благотворительным организациям.

Музыкант поблагодарил ее за постоянную и неизменную поддержку Украины.

«Спасибо Госпоже Президентке Керсте Кальюлайд и народу Эстонии за постоянную и неизменную поддержку Украины!», - написал Вакарчук.

Стоит сказать, что Святослав Вакарчук устраивает пробежки в каждом городе, где вечером у группы «Океан Ельзи» запланирован концерт.

Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" поделился воспоминаниями из детства, о которых мало кто знал: "Учителя заставляли..."

Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" вызвал восторг появлением в прифронтовом городе: "Пробежал 12 километров"