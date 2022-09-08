Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстер спорту України. Спортсменка наважилася піти на шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк. Даша перемогла на шоу, але збудувати стосунки їй з головним героєм не вдалося. Натомість Ульянова стала популярною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. Там зірка ділиться своїми вміннями у спорті, а також кадрами з особистого життя.

А цього разу Даша показала фотографію, де позувала в лосинах та кофтині.

"Йду на рекорд мінімальної ваги. Мені навіть подобається. Додала тренування, просто йду годину на доріжці + розтяжка наприкінці", - написала Ульянова.

Також зірка додала фотографію терезів, де можна побачити цифри – 56.2. Як можна зрозуміти, це вага Даші зараз.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" у червоній сукні похвалилася незвичайним виконанням мрії

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холсоятка" Ульянова показала, як виглядає зранку без макіяжу.

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" збентежила нескромною розтяжкою під час тренування .