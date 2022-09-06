Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая участвовала и победила на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Даша запомнилась многим украинцам благодаря своим ярким образам, шпагатам в самых неожиданных местах и высказываниям, которые ей все еще припоминают.

Также благодаря шоу Даша решила заняться активным ведением социальных сетей и часто пробует себя в роли Инстаграм-модели. Девушка не стесняется экспериментировать с нарядами, поэтому часто также ради новых кадров меняет стиль и укладку.

«Иногда, когда все идет кувырком, случаются вещи, которые показывают, что в принципе - не все так плохо 🥹 Сбылась маленькая мечта детства, «висеть» где-нибудь в центре большого города 😁 Спасибо за воплощение мечты. Ну, а вы все и так знаете, что это один из лучших ресторанов Киева ❤️» - похвасталась Даша новым достижением.

В сети поддержали:

«Поздравляю ❤️; Я сегодня видела😍думаю о ,Даша 🔥; Как круто 😍 вау 👏; Хорошо... Так хорошо🔥😍; Вы красавица; Приветствую!!!; Мои поздравления!🥰; поздравляю и я👏; Даша солнце так держать удачного хорошего настроения и вечера; Хорошо) пусть они радуются и фоткаются с тобой, что ты согласилась для них сниматься) будь уверена в себе!)».

Напомним, "Леди-кошка": Ульянова из "Холостяка" впечатлила невероятной растяжкой, видео.

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