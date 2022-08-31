Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, мастер спорта и победительница одного из сезонов "Холостяка". Девушка запомнилась многим не только благодаря яркой внешности, но и умением выходить из конфликтных ситуаций с юмором. Более того, девушка смогла запомниться довольно смелыми образами.
Общаться с поклонниками в сети Ульянова не перестает, часто рассказывает о себе в Инстаграм, а также впечатляет трендовыми кадрами из фотосессий. Девушка нередко отвечает и на сугубо личные темы.
«Планируете ли вы отдых заграницей?» - спрашивают у Даши в этот раз.
«Хочу, но пока нет такой возможности» - говорит Ульянова.
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Также Даша получила множество комплиментов по поводу своей фигуры и образа. Стоит отметить, что девушка активно ходит в спортзал и не раз рассказывала, как похудела за последнее время.
Также девушка ответила на вопросы о личной жизни и о том, с кем сейчас живет.
"Можно уже привыкнуть, что одна) Всегда", - написала Даша.
Не обошлось и без темы красоты и укладки пышных локонов, которыми Ульянова так гордится:
"У меня фен филипс, но я пытаюсь когда на улице тепло, меньше сушить. Керастас для моих волос не подходит. Сейчас также тестирую разный уход", - написала Ульянова.
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