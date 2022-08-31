Победительница "Холостяка" Даша Ульянова активно общается с фанатами и нередко удивляет ответами на интересующие их вопросы.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, мастер спорта и победительница одного из сезонов "Холостяка". Девушка запомнилась многим не только благодаря яркой внешности, но и умением выходить из конфликтных ситуаций с юмором. Более того, девушка смогла запомниться довольно смелыми образами.

Общаться с поклонниками в сети Ульянова не перестает, часто рассказывает о себе в Инстаграм, а также впечатляет трендовыми кадрами из фотосессий. Девушка нередко отвечает и на сугубо личные темы.

«Планируете ли вы отдых заграницей?» - спрашивают у Даши в этот раз.

«Хочу, но пока нет такой возможности» - говорит Ульянова.

Также Даша получила множество комплиментов по поводу своей фигуры и образа. Стоит отметить, что девушка активно ходит в спортзал и не раз рассказывала, как похудела за последнее время.

Также девушка ответила на вопросы о личной жизни и о том, с кем сейчас живет.

"Можно уже привыкнуть, что одна) Всегда", - написала Даша.

Не обошлось и без темы красоты и укладки пышных локонов, которыми Ульянова так гордится:

"У меня фен филипс, но я пытаюсь когда на улице тепло, меньше сушить. Керастас для моих волос не подходит. Сейчас также тестирую разный уход", - написала Ульянова.

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