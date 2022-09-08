Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая получила звание Мастер спорта Украины. Спортсменка решилась пойти на шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк. Даша победила на шоу, но построить отношения ей с главным героем не удалось. Зато Ульянова стала популярной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. Там звезда делится своими умениями в спорте, а также кадрами из личной жизни.

А в этот раз Даша показала фотографию, где позировала в лосинах и кофточке.

"Иду на рекорд минимального веса. Мне даже нравится. Добавила тренировку, просто иду час на дорожке + растяжка в конце", - написала Ульянова.

Также звезда добавила фотографию весов, где можно увидеть цифры - 56.2. Как можно понять, это вес Даши сейчас.

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