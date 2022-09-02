Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, стала активно вести социальные сети. Девушка ведет свой блог в Инстаграм и нередко делится весьма яркими кадрами из тренировок.
Даша Ульянова является мастером спорта по гимнастике и не раз доказывала, что способна удивить изящным шпагатом в самых неожиданных местах. Более того, не забывает девушка о тренировках - активно ходит в спортзал, разминается и поддерживает себя в нужном весе.
В этот раз девушка показала в новеньком образе, как можно повеселиться на занятии: "Вернула тренировки. Кстати, растяжка после каждого занятия является обязательной! А это проверка на гибкость".
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Также девушка поделилась коротким видео, на котором показала, как проходят съемки фотосессий.
В подписи к публикации Ульянова ничего не написала, оставила лишь маленькое сердечко-эмодзи. Поклонники тут же принялись лайкать и комментировать фото Даши: "Красиво", "У меня нет слов", "Красивая", "Обожаю", "Очень стильная".
Напомним, "Леди-кошка": Ульянова из "Холостяка" впечатлила невероятной растяжкой, видео.
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