Еліна Іващенко стала відомою після перемоги на проекті "Голос. Діти", де вона була у команді Тіни Кароль, пише Politeka.net . Після цього артистка взяла участь та виграла у шоу "Х-Фактор".
Так, у своїх стор Instagram 20-річна вокалістка опублікувала кадр, де позувала в компанії дівчат.
Іващенко постала у довгій вечірній сукні жовтого кольору з глибоким вирізом декольте. Наряд неабияк підкреслив її спокусливі форми.
Волосся у Еліни було розпущене, а на обличчі сяяла чарівна посмішка.
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Зазначимо, що Еліна Іващенко родом із Броварів Київської області. Дівчинка – сирота, яку після смерті мами виховували бабуся з дідусем. Наразі, рятуючись від війни, артистка виїхала за кордон. Раніше вона зізнавалася, що 5 місяців її життя пройшли в божевільному страху за себе та за життя своїх рідних та друзів. Приїхавши у безпечне місце, вона довго намагалася адаптуватися до нормального життя. Будь-який шурхіт і гуркіт її лякав.
У 17-річна Еліна Іващенко перемогла у проекті "Голос.Діти-2016" на телеканалі 1+1. Проте дівчина не припинила музичної кар'єри і продовжувала підкорювати сцену та йти до своєї мети.
Через кілька років Еліна здобула перемогу у шоу "Х-фактор" 10 сезон.
Дівчина з кожним виходом на сцену дивувала журі та глядачів проекту. Юна співачка пройшла доволі складний шлях на проекті.
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