Победительница 10 сезона талант-шоу «Х-Фактор», «Голос Дети – 2016» и певица Элина Иващенко, записавшая дуэт с Олегом Винником «Діаманти» покрасовалась в ярком платье.

Элина Иващенкостала известной после победы на проекте "Голос. Діти", где она была в команде Тины Кароль, пишет Politeka.net. После этого артистка приняла участие и выиграла в шоу "Х-Фактор".

Так, в своих сторис Instagram 20-летняя вокалистка опубликовала кадр, где попозировала в компании девушек.

Иващенко предстала в длинном вечернем платье желтого цвета с глубоким вырезом декольте. Наряд изрядно подчеркнул ее соблазнительные формы.

Волосы у Элины были распущены, а на лице сияла обворожительная улыбка.

Отметим, что Элина Иващенко родом из Броваров Киевской области. Девочка – сирота, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой. Сейчас, спасаясь от войны, артистка выехала за границу. Ранее она признавалась, что 5 месяцев ее жизни прошли в безумном страхе за себя и за жизнь своих родных и друзей. Приехав в безопасное место она долго пыталась адаптироваться к нормальной жизни. Любой шорох и грохот ее пугал.

В 17-летняя Элина Иващенко победила в проекте "Голос.Дети-2016" на телеканале 1+1. Однако девушка не прекратила музыкальную карьеру и продолжала покорять сцену и идти к своей цели.

Через несколько лет Элина одержала победу в шоу "Х-фактор" 10 сезон.

Девушка с каждым выходом на сцену удивляла жюри и зрителей проекта. Юная певица прошла довольно сложный путь на проекте.

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